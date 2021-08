மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப இருந்த 78 கார்களில் பேட்டரி திருட்டு; டிரைவர்கள் 7 பேர் கைது + "||" + Battery theft in 78 cars that were to be shipped overseas; 7 drivers arrested

வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப இருந்த 78 கார்களில் பேட்டரி திருட்டு; டிரைவர்கள் 7 பேர் கைது