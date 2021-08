மாவட்ட செய்திகள்

வடஇந்திய பெண்கள் ‘ரக்‌ஷா பந்தன்’ பண்டிகை கொண்டாட்டம்; ‘ராக்கி கயிறு’ கட்டி சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினர் + "||" + North Indian Women ‘Raksha Bandhan’ Festival Celebration; They tied the ‘Rocky Rope’ and expressed brotherhood

வடஇந்திய பெண்கள் ‘ரக்‌ஷா பந்தன்’ பண்டிகை கொண்டாட்டம்; ‘ராக்கி கயிறு’ கட்டி சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினர்