மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு அரசு ஆஸ்பத்திரியில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது: கலெக்டரிடம் அறிக்கை சமர்ப்பித்த பொதுப்பணித்துறையினர் + "||" + The roof of Chengalpattu Government Hospital collapsed: Public Works Department who submitted the report to the Collector

செங்கல்பட்டு அரசு ஆஸ்பத்திரியில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது: கலெக்டரிடம் அறிக்கை சமர்ப்பித்த பொதுப்பணித்துறையினர்