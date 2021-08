மாவட்ட செய்திகள்

புதிய படங்கள் வெளியாகாததால் பூட்டிக்கிடந்த சினிமா தியேட்டர்கள் + "||" + Cinema theaters locked as new films are not released

புதிய படங்கள் வெளியாகாததால் பூட்டிக்கிடந்த சினிமா தியேட்டர்கள்