மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மீன் பிடித்துவிட்டு திரும்பியபோது, படகில் இருந்து தவறி விழுந்த மீனவர் பலி + "||" + When returning from fishing in the sea, the fisherman who fell off the boat was killed

கடலில் மீன் பிடித்துவிட்டு திரும்பியபோது, படகில் இருந்து தவறி விழுந்த மீனவர் பலி