மாவட்ட செய்திகள்

மனை ஒதுக்கீடு பெற்ற 35 பேருக்கு விற்பனை பத்திரம் + "||" + Deed of sale to 35 persons who have been allotted land

மனை ஒதுக்கீடு பெற்ற 35 பேருக்கு விற்பனை பத்திரம்