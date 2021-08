மாவட்ட செய்திகள்

இரவு 10 மணிக்குமேல் மதுபார்கள் இயங்கினால் நடவடிக்கை. கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் எச்சரிக்கை + "||" + Action if the bars run after 10pm

இரவு 10 மணிக்குமேல் மதுபார்கள் இயங்கினால் நடவடிக்கை. கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் எச்சரிக்கை