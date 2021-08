மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே கன்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதி தீப்பிடித்தது; கணவன்- மனைவி உடல் கருகி சாவு- விபத்தில் பிச்சைக்காரரும் இறந்த பரிதாபம் + "||" + Car collides with container truck near Omalur and catches fire; Husband-wife body burnt to death- beggar dies in accident

ஓமலூர் அருகே கன்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதி தீப்பிடித்தது; கணவன்- மனைவி உடல் கருகி சாவு- விபத்தில் பிச்சைக்காரரும் இறந்த பரிதாபம்