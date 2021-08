மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் மகளை விஷம் கொடுத்து கொன்ற நூலகர்- தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + The librarian who poisoned his daughter to death

சேலத்தில் மகளை விஷம் கொடுத்து கொன்ற நூலகர்- தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு