மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகளை சுகாதாரமாக வைத்திருக்க வேண்டும்; தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collector by order to Schools need to be kept hygienic

பள்ளிகளை சுகாதாரமாக வைத்திருக்க வேண்டும்; தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு