மாவட்ட செய்திகள்

தற்காலிக கொள்முதல் நிலையங்களை மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில் அமைக்க கூடாது + "||" + Temporary purchasing stations should not be set up in rainwater catchments

தற்காலிக கொள்முதல் நிலையங்களை மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில் அமைக்க கூடாது