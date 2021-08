மாவட்ட செய்திகள்

ஆவணி திருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று முதல்திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய 10 நாட்கள் தடைகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் உத்தரவு + "||" + Sami darshan at Subramania Swamy temple in Thiruchendur banned for 10 days

ஆவணி திருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று முதல்திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய 10 நாட்கள் தடைகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் உத்தரவு