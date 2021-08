மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே முருகன் சிலை கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of a statue of Lord Murugan near Thiruthuraipoondi

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே முருகன் சிலை கண்டெடுப்பு