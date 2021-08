மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றாத மண்டபங்களுக்கு சீல் வைக்கப்படும். கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் எச்சரிக்கை + "||" + Halls that do not comply with government regulations will be sealed

அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றாத மண்டபங்களுக்கு சீல் வைக்கப்படும். கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் எச்சரிக்கை