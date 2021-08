மாவட்ட செய்திகள்

கருவறையில் சூரியஒளி விழுந்து பொன்னார் மேனியனாக காட்சியளித்த லிங்கம் + "||" + The lingam in the sanctum sanctorum is a golden mania

கருவறையில் சூரியஒளி விழுந்து பொன்னார் மேனியனாக காட்சியளித்த லிங்கம்