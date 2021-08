மாவட்ட செய்திகள்

குமரிக்கு 20 ஆயிரம் டோஸ் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி வந்தது + "||" + Kumari was vaccinated with 20,000 doses of cow shield

குமரிக்கு 20 ஆயிரம் டோஸ் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி வந்தது