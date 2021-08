மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.500 லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர், உதவியாளருக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை-சேலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Village administration officer and his assistant sentenced to 3 years in prison for accepting a bribe of Rs.500

ரூ.500 லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர், உதவியாளருக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை-சேலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு