மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 2½ ஆண்டுகளில் கர்நாடகத்தில் 1,168 கற்பழிப்பு வழக்குகள் பதிவு + "||" + 1168 rape cases booked in karnataka in last two years

கடந்த 2½ ஆண்டுகளில் கர்நாடகத்தில் 1,168 கற்பழிப்பு வழக்குகள் பதிவு