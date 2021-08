மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கூடுதலாக 2 ஆதார் நிரந்தர பதிவு மையங்கள்-கலெக்டர் கார்மேகம் திறந்து வைத்தார் + "||" + In addition to the Collector's Office 2 Aadhar Permanent Registration Centers

சேலம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கூடுதலாக 2 ஆதார் நிரந்தர பதிவு மையங்கள்-கலெக்டர் கார்மேகம் திறந்து வைத்தார்