மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே தென்னை நார் ஏற்றிச் சென்ற லாரி தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம் + "||" + The lorry caught fire and was destroyed

தேனி அருகே தென்னை நார் ஏற்றிச் சென்ற லாரி தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம்