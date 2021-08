மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில் வாய்க்கால் உடைப்பை சரி செய்யக்கோரி விவசாயிகள் தீக்குளிக்க முயற்சி + "||" + Farmers try to put out the fire

கூடலூரில் வாய்க்கால் உடைப்பை சரி செய்யக்கோரி விவசாயிகள் தீக்குளிக்க முயற்சி