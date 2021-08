மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் தவறி விழுந்து வாலிபர் சாவு; துக்கம் தாங்காமல் அதே கிணற்றில் குதித்து தாய் தற்கொலை + "||" + Youth dies after falling into well; Unable to bear the grief, the mother committed suicide by jumping

கிணற்றில் தவறி விழுந்து வாலிபர் சாவு; துக்கம் தாங்காமல் அதே கிணற்றில் குதித்து தாய் தற்கொலை