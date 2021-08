மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்புகளை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும்; பொது பள்ளிகளுக்கான மாநில மேடை வேண்டுகோள் + "||" + School education notices must be duly implemented; State Platform Request for Public Schools

பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்புகளை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும்; பொது பள்ளிகளுக்கான மாநில மேடை வேண்டுகோள்