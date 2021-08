மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் ஓடும் ஆம்புலன்சில் பெண்ணுக்கு ‘குவா, குவா’ + "||" + ‘Gua, gua’ to the woman in the running ambulance

வேலூரில் ஓடும் ஆம்புலன்சில் பெண்ணுக்கு ‘குவா, குவா’