மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட பயிற்சி டாக்டரின் கதி என்ன? + "||" + What is the fate of the trainee doctor who was swept away by the river

ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட பயிற்சி டாக்டரின் கதி என்ன?