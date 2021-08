மாவட்ட செய்திகள்

மின்கம்பத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் 50 வீடுகளின் இணைப்பு எரிந்து நாசம். வாணியம்பாடியில் பரபரப்பு + "||" + The connection of 50 houses was destroyed by fire

மின்கம்பத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் 50 வீடுகளின் இணைப்பு எரிந்து நாசம். வாணியம்பாடியில் பரபரப்பு