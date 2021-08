திருப்பத்தூரில் 691 பேருக்கு ரூ.16½ கோடியில் வீட்டுமனை பட்டா, குடியிருப்புகள்

மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் 691 பேருக்கு ரூ.16½ கோடியில் வீட்டுமனை பட்டா, குடியிருப்புகள் + "||" + Rs 16½ crore for 691 people for housing and flats

திருப்பத்தூரில் 691 பேருக்கு ரூ.16½ கோடியில் வீட்டுமனை பட்டா, குடியிருப்புகள்