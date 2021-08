மாவட்ட செய்திகள்

பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்க அனுமதி பெற விலக்கு கோரிய மனு மீது 8 வாரத்தில் முடிவு + "||" + Decision within 8 weeks on the petition seeking exemption to obtain permission to produce Panchamirtham

பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்க அனுமதி பெற விலக்கு கோரிய மனு மீது 8 வாரத்தில் முடிவு