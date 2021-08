மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் இருந்து கர்நாடகம் வருபவர்களுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் கட்டாயம் + "||" + Corona negative certificate is mandatory for those coming to Karnataka

