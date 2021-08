மாவட்ட செய்திகள்

மைசூரு மாணவி கூட்டு பலாத்கார வழக்கில் கைதான 5 பேரையும் சம்பவ இடத்துக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை + "||" + All the 5 arrested persons were taken to the spot and interrogated

மைசூரு மாணவி கூட்டு பலாத்கார வழக்கில் கைதான 5 பேரையும் சம்பவ இடத்துக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை