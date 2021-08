மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகம் வரும் கேரள பயணிகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு; முதல்-மந்திரி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + New restriction for Kerala travelers coming to Karnataka

கர்நாடகம் வரும் கேரள பயணிகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு; முதல்-மந்திரி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு