மாவட்ட செய்திகள்

அடகு வைத்த மோட்டார் சைக்கிளை திருப்ப பணம் தராததால்தாய் மீது மண்எண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்த மகன் + "||" + The son who poured kerosene on the mother and set her on fire

அடகு வைத்த மோட்டார் சைக்கிளை திருப்ப பணம் தராததால்தாய் மீது மண்எண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்த மகன்