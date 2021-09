மாவட்ட செய்திகள்

சாதிவாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அறிக்கையை வெளியிட கோரி கர்நாடக சட்டசபையில் காங்கிரஸ் போராடும் - சித்தராமையா பேட்டி + "||" + Congress will fight in the Karnataka Assembly

சாதிவாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அறிக்கையை வெளியிட கோரி கர்நாடக சட்டசபையில் காங்கிரஸ் போராடும் - சித்தராமையா பேட்டி