மாவட்ட செய்திகள்

292 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்; 2 பேர் கைது + "||" + 292 bottles of liquor smuggled in a lorry from Bangalore; 2 people arrested

292 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்; 2 பேர் கைது