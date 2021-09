மாவட்ட செய்திகள்

மின்சாரம் தாக்கி கணவர் பலி; காப்பாற்ற முயன்ற மனைவி ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + Husband died in electric shock; The wife who tried to save him was admitted to the hospital

மின்சாரம் தாக்கி கணவர் பலி; காப்பாற்ற முயன்ற மனைவி ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி