மாவட்ட செய்திகள்

அம்மம் பள்ளி அணையிலிருந்து நீர் திறப்பு எதிரொலி: கரையோர மக்களுக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை + "||" + Echo of water opening from Ammam palli Dam: Flood alert for coastal people; District Collector Information

அம்மம் பள்ளி அணையிலிருந்து நீர் திறப்பு எதிரொலி: கரையோர மக்களுக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை