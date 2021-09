மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நடத்தக்கோரி இந்து முன்னணியினர் கோவில்கள் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் தேனி உள்பட 35 இடங்களில் நடந்தது + "||" + Ganesha Chaturthi festival Hindu leaders protest in front of temples It happened in 35 places including Theni

