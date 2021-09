மாவட்ட செய்திகள்

தேவாரம் அருகேதோட்டத்தில் நிறுத்திய மினி லாரி தீப்பிடித்து சேதம் + "||" + Near Thevaram Mini truck parked in the garden caught fire and damaged

தேவாரம் அருகேதோட்டத்தில் நிறுத்திய மினி லாரி தீப்பிடித்து சேதம்