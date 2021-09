ஏ.டி.எம்.கார்டு மூலம் பணம் திருடிய வாலிபரை மடக்கிய போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்

மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம்.கார்டு மூலம் பணம் திருடிய வாலிபரை மடக்கிய போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் + "||" + Police sub-inspector who stole money from an ATM card

ஏ.டி.எம்.கார்டு மூலம் பணம் திருடிய வாலிபரை மடக்கிய போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்