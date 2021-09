மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டநெரிசல் அதிகம் உள்ள நேரங்களிலும் 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்ட ஆண்கள் மின்சார ரெயிலில் பயணிக்கலாம்: ரெயில்வே + "||" + Men who have been vaccinated with 2 doses can travel on electric trains even during peak hours: Railways

