நீர்வரத்து பாதையில் கட்டப்பட்டிருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் + "||" + Removal of encroachments built into the waterway

