மாவட்ட செய்திகள்

வெறிநாய்கள் கடித்து குதறிய சிறுவன் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம்- கலெக்டர் அலுவலகத்தில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியினர் மனு + "||" + Relief for the family of a boy who was bitten by rabies dogs - STBI at the Collector's Office. Petition of the parties

வெறிநாய்கள் கடித்து குதறிய சிறுவன் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம்- கலெக்டர் அலுவலகத்தில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியினர் மனு