மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் ஊட்டச்சத்து மாத விழாவை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The Collector launched an awareness rally on the eve of Nutrition Month in Kanchipuram

காஞ்சீபுரத்தில் ஊட்டச்சத்து மாத விழாவை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்