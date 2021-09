மாவட்ட செய்திகள்

அடைமொழியை நீக்குவதற்கு அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பாடுபட வேண்டும் + "||" + Everyone must work together to eliminate the adjective

அடைமொழியை நீக்குவதற்கு அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பாடுபட வேண்டும்