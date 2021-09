மாவட்ட செய்திகள்

நகர்புற படித்த ஏழை இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி அளிக்க நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தகவல் + "||" + For urban educated poor youth Companies can apply for skills development training with employment Counterfeit Collector Sridhar Information

