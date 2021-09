மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 13 ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது- கலெக்டர் கார்மேகம் வழங்கினார் + "||" + Collector Karmegam presented the Best teacher Award to 13 teachers in Salem distric

சேலம் மாவட்டத்தில் 13 ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது- கலெக்டர் கார்மேகம் வழங்கினார்