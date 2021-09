மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 10 ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + The Minister presented the Best Author Award to 10 teachers in Chengalpattu district

