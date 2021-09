மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றுபா.ஜனதா கட்சியினர் வீடுகள் முன்பு சிலை வைத்து வணங்க வேண்டும்தர்மபுரியில் நடந்த கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சு + "||" + The idol should be kept and worshiped

விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றுபா.ஜனதா கட்சியினர் வீடுகள் முன்பு சிலை வைத்து வணங்க வேண்டும்தர்மபுரியில் நடந்த கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சு