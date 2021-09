மாவட்ட செய்திகள்

தேனி ரெயில் நிலையத்தில்மாவட்டத்தின் சிறப்புகளை பிரதிபலிக்கும் சிற்பச்சுவர்ரசித்து மகிழும் பொதுமக்கள் + "||" + At Theni railway station Sculptural wall reflecting the specialties of the district Enjoyable public

