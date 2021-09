மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறை பகுதியில் தொடர்மழை அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது + "||" + Continuous rain in Valparai area The water in the waterfall is gushing

வால்பாறை பகுதியில் தொடர்மழை அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது